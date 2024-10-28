Общественная Служба Новостей: кофе можно заменить цикорием и ячменным напитком

Если человек по какой-то причине вынужден отказаться от кофе, но не может предстваить без него своей жизни, то можно обратиться к популярным напиткам-заменителям. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
В частности, стоит обратить свое внимание на цикорий. Это наиболее популярный напиток, который используют в качестве заменителя кофе. Он особенно полезен тем, у кого есть заболевания ЖКТ и людям, старающимся сбросить вес.
Также можно попробовать заменить привычный бодрящий напиток на ячменный кофе. Он имеет немного другой вкус, более хлебный и практически без горчинки. Однако станет хорошей альтернативой людям с непереносимостью кофеина.
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