Общественная Служба Новостей: кофе можно заменить цикорием и ячменным напитком

Если человек по какой-то причине вынужден отказаться от кофе, но не может предстваить без него своей жизни, то можно обратиться к популярным напиткам-заменителям. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

В частности, стоит обратить свое внимание на цикорий. Это наиболее популярный напиток, который используют в качестве заменителя кофе. Он особенно полезен тем, у кого есть заболевания ЖКТ и людям, старающимся сбросить вес.

Также можно попробовать заменить привычный бодрящий напиток на ячменный кофе. Он имеет немного другой вкус, более хлебный и практически без горчинки. Однако станет хорошей альтернативой людям с непереносимостью кофеина.