Общественная Служба Новостей: классический зеленый чай хорошо сочетается с тирамису

Так, классический зеленый чай отлично сочетается с десертами, приготовленными из кофе и шоколада. Прекрасный вариант — тирамису. При выборе пары для напитка с мягкими фруктовыми нотами следует обратить внимание на шоколадные конфеты с клубничной или малиновой начинкой.
К чаепитию можно подавать и менее очевидные продукты. Эксперты советуют попробовать зеленый чай вместе с дольками лайма, лимона, апельсина или грейпфрута. Также подойдут овощная нарезка и выпечка со специями.
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