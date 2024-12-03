Общественная Служба Новостей: классический зеленый чай хорошо сочетается с тирамису

Так, классический зеленый чай отлично сочетается с десертами, приготовленными из кофе и шоколада. Прекрасный вариант — тирамису. При выборе пары для напитка с мягкими фруктовыми нотами следует обратить внимание на шоколадные конфеты с клубничной или малиновой начинкой.

К чаепитию можно подавать и менее очевидные продукты. Эксперты советуют попробовать зеленый чай вместе с дольками лайма, лимона, апельсина или грейпфрута. Также подойдут овощная нарезка и выпечка со специями.