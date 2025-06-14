Общественная Служба Новостей: капельный полив идеально подходит для огурцов

Правильная организация полива — основа успешного урожая огурцов, так как эта культура требовательна к объему и качеству воды. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
Время полива играет ключевую роль в здоровье растений и эффективности увлажнения. Идеальный вариант — раннее утро, до восхода солнца. Вода успевает глубоко проникнуть в почву, а листовая поверхность высыхает до наступления жары.
На состояние кустов влияет и метод подачи воды. Так, самым эффективным способом считается капельный полив. Он подает влагу медленно и точечно, увлажняя корни глубоко и качественно, без лишнего расхода воды и риска переувлажнения грунта.
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