Общественная Служба Новостей: капельный полив идеально подходит для огурцов

Правильная организация полива — основа успешного урожая огурцов, так как эта культура требовательна к объему и качеству воды. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Время полива играет ключевую роль в здоровье растений и эффективности увлажнения. Идеальный вариант — раннее утро, до восхода солнца. Вода успевает глубоко проникнуть в почву, а листовая поверхность высыхает до наступления жары.

На состояние кустов влияет и метод подачи воды. Так, самым эффективным способом считается капельный полив. Он подает влагу медленно и точечно, увлажняя корни глубоко и качественно, без лишнего расхода воды и риска переувлажнения грунта.