Общественная Служба Новостей: идеальная температура в салоне авто — от 22 до 24 градусов

В период аномальной жары выходить на улицу совсем не хочется, однако отложить все дела невозможно, особенно если нужно куда-то доехать. Чтобы обеспечить себе комфорт и безопасность за рулем в летний период, необходимо правильно подготовить автомобиль и знать несколько полезных советов. Общественная Служба Новостей разобралась, как правильно ездить на машине в жару.

После стоянки на солнце автомобиль может сильно нагреться. Поэтому перед началом движения стоит дать ему немного остыть. Для этого можно открыть окна и двери, чтобы выпустить горячий воздух.

Как только в салоне станет немного прохладнее, можно включать кондиционер, но не стоит сразу выставлять максимально низкую температуру. Это вредно для автомобиля и организма человека из-за резкого перепада температур. Кроме того, из-за такой привычки автовладельца у машины могут появиться микротрещины на лобовом стекле.

Считается, что идеальная температура в салоне должна быть от 22 до 24 градусов. Если вы планируете повышать или понижать температуру, делайте это постепенно: охладите или повысьте ее на пять градусов, немного подождите и затем повторите действие.

Выбирайте место для парковки в тени и используйте светоотражающие экраны, шторки и чехлы для лобового стекла и боковых окон. Также можно накинуть покрывало на сиденья. Перед началом движения проверяйте уровень жидкостей в системе охлаждения двигателя, от этого зависит работа кондиционера в машине.

Если вам предстоит дальняя поездка в жаркую погоду, спланируйте маршрут, избегая часа пик и самого жаркого времени на дороге. Помните, что самое комфортное время для поездки в летний зной — это раннее утро и поздний вечер. Во время поездки чаще делайте перерывы, выходя на свежий воздух и прогуливаясь по улице. Лучше останавливаться в лесной полосе.

Помните, что в жару ни в коем случае нельзя оставлять в закрытой машине детей и животных, иначе они могут получить тепловой удар, даже если окна будут открыты.