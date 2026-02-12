Общественная Служба Новостей: для сушки ковра можно использовать швабру и соду

Ковер может промокнуть по разным причинам, и важно знать, как его быстро высушить, чтобы избежать неприятных запахов и появления плесени. Подробнее сообщила Общественная Служба Новостей .

Первым делом нужно убрать как можно больше воды. Для этого можно использовать швабру, сгоняя лужи к тазу, или старые полотенца. Если ковер небольшой, его можно вынести на улицу и дать воде стечь под собственным весом, повесив на перекладину.

Естественная сушка идеально подходит для теплого времени года. Необходимо развесить изделие на крепкой бельевой веревке на улице или разложите его на ровной поверхности в помещении с открытыми окнами.

Стоит попробовать нанести на поверхность соль, соду или крахмал. Эти вещества хорошо впитывают влагу и могут помочь в сушке ковра.