Общественная Служба Новостей: «белый шум» поможет уснуть при звуках храпа
Комфортные условия важны для здорового сна. Мы подбираем удобное постельное белье, пижаму, матрас, увлажняем воздух. Но все это не поможет, если рядом храпит человек. Есть несколько способов справиться с этой проблемой, написала Общественная Служба Новостей.
Первый вариант — использовать беруши. Они продаются в аптеках, но не всем удобно спать в них. Рекомендуется попробовать разные виды и формы берушей, чтобы найти наиболее подходящие. Важно соблюдать гигиену и регулярно их чистить.
Если беруши не помогли, можно попробовать наушники с расслабляющей музыкой. Она эффективно заглушит звуки храпа.
Также можно использовать белый шум — монотонный звук, который не меняется. Это может быть шум дождя, прибоя или других природных явлений. Можно включить вентилятор или использовать приложения с записями белого шума.
Если храп разбудил вас, не стоит злиться и переживать. Лучше расслабиться и постараться быстрее заснуть снова. Не проверяйте время и не берите в руки телефон, чтобы не запустить череду мыслей.
Попробуйте изменить отношение к храпу, воспринимая его как успокаивающий монотонный звук. Будьте терпеливы, и вам удастся расслабиться.
Если ничего не помогает, найдите другое место для сна, например, другую комнату.