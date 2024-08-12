Обозреватель Вайцеховская назвала президента ФФККР Писеева великим руководителем

Экс-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев скончался на 83-м году жизни. Обозреватель RT Елена Вайцеховская назвала его великим руководителем.

«Прощайте, Валентин Николаевич… Вы были великим руководителем. Наверное, я имею право так сейчас сказать», — написала она Telegram-канале.

Вайцеховская также отметила, что Писеев олицетворял собой победную эпоху фигурного катания. Тогда блистали и добивались выдающихся результатов Станислав Жук и Тамара Москвина, Алексей Мишин и Виктор Кудрявцев, Елена Чайковская, Татьяна Тарасова.