Обновленный комплекс «Город Горький» в Нижнем Новгороде откроют во втором квартале 2026 года

В здании бывшего бассейна «Динамо» в центре Нижнего Новгорода планируют открыть фитнес-центр и сауну, зал для бокса с рингом, студию для воздушной йоги и пространство для групповых тренировок.Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на заместителя министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Олега Лекомцева.

Контракт на восстановление здания заключили летом 2024 года. На работы выделили 137 миллионов рублей. Комплекс получил название «Город Горький».

Изначально рассматривалась идея монтажа бассейна, но от нее отказались из-за серьезных проблем с конструкциями и отсутствием полноценного фундамента. По словам директора подразделения КП «Регнедвижимость» Андрея Гоголева, от старого здания фактически сохранились только стены.

В ходе работ демонтировали внутренние перегородки, разобрали чашу бассейна, смонтировали арматурный каркас, полностью заменили кровлю и окна, а также усилили конструкции. Сейчас ведутся отделочные работы, укладка напольных покрытий, монтаж тренажеров и установка мебели. Открытие комплекса запланировано на второй квартал 2026 года.