Обновленная Lada Vesta Sportline поступила в российские автосалоны

Улучшенная версия автомобиля Lada Vesta Sportline стала появляться в дилерских салонах. Так, первые две машины в комплектации седан и универсал поступили в автосалон «Прагматика Купчино» в Санкт-Петербурге, передают «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Среди преимуществ этого автомобиля — система стабилизации ESC, что важно при эксплуатации машин спортивного сегмента, отметил коммерческий директор сети Александр Шапринский. За счет появления модернизированных опций Vesta Sportline незначительно вырастет в цене, однако это не отразится на спросе.
Эксперт добавил, что этот нишевый продукт чаще всего выбирают ценители экстремальных ощущений, а также те автомобилисты, которые стремятся выделиться в общем потоке.
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