Обновленная Lada Vesta Sportline поступила в российские автосалоны

Улучшенная версия автомобиля Lada Vesta Sportline стала появляться в дилерских салонах. Так, первые две машины в комплектации седан и универсал поступили в автосалон «Прагматика Купчино» в Санкт-Петербурге, передают «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» .

Среди преимуществ этого автомобиля — система стабилизации ESC, что важно при эксплуатации машин спортивного сегмента, отметил коммерческий директор сети Александр Шапринский. За счет появления модернизированных опций Vesta Sportline незначительно вырастет в цене, однако это не отразится на спросе.

Эксперт добавил, что этот нишевый продукт чаще всего выбирают ценители экстремальных ощущений, а также те автомобилисты, которые стремятся выделиться в общем потоке.