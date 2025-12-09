Обязательное ношение светоотражателей для детей предложили ввести в России

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой о введении обязательного ношения светоотражающих элементов для детей в России. RT ознакомился с копией обращения на имя детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

По мнению парламентария, это поможет снизить риск ДТП с участием детей в темное время суток. Ветров отметил, что большая часть территории России зимой испытывает недостаток естественного освещения из-за темноты или долгих сумерек, а северные регионы погружаются в полярную ночь, написала «Москва 24».

Депутат подчеркнул, что во многих странах уже существует практика обязательного ношения светоотражателей детьми. Он также отметил, что в зависимости от сезона и времени года можно использовать различные модели устройств, соответствующие модным тенденциям и не вызывающие отторжения у детей.