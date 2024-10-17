Обильные дожди и густой туман накроют Ставропольский край в конце недели

Пасмурная погода с дождями и порывистым ветром придет в Ставропольский край в четверг, 17 октября. Дневная температура воздуха не поднимется выше +13 градусов, ночью ожидается до +3…+8 градусов, сообщает сайт News.Tracker со ссылкой на представителей Гидрометцентра.
По данным синоптиков, ухудшение походы продлится до конца недели. Регион накроют обильные дожди и густой туман. Преимущественно будет дуть северный ветер со скоростью 9-11 м/с.
Кроме того, холодный фронт принесет на территорию края мокрый снег. Водителям рекомендуют проявлять особую осторожность на дорогах.
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