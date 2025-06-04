Объем торговли между Санкт-Петербургом и Абхазией вырос вдвое

В прошлом году товарооборот между Северной столицей и Абхазией достиг отметки в 15,5 миллиона долларов (около 1,12 миллиарда рублей). Показатель увеличился более чем в два раза, сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

Основными статьями экспорта Северной столицы стали оптические и измерительные приборы, а также продукция машиностроения. В свою очередь Абхазия поставляла фрукты, орехи и морепродукты.

Сотрудничество между регионами активно развивается, включая не только торговлю, но и образовательные проекты. Например, Санкт-Петербургский государственный экономический университет совместно с московскими коллегами оказывает поддержку в совершенствовании учебных программ Абхазского государственного университета, добавило «АБН24».