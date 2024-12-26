Нутрициолог Никитина заявила, что грейпфрут поможет снизить калорийность пищи

Новый год немыслим без праздничных застолий, которые отличаются многообразием салатов. Нутрициолог Лариса Никитина рассказала Life , что для более легкого и здорового питания стоит добавить в меню фрукты.

«Ананасы, яблоки, грейпфруты, киви, апельсины, мандарины, лимоны, айва, папайя и манго — те фрукты, добавив которые в любой абсолютно салат, в любое блюдо или просто поставив на стол, помогут вам не набрать лишних килограмм», — делится советом нутрициолог.

Как показывают исследования, половинка грейпфрута перед основным приемом пищи способствует похудению и улучшает толерантность к глюкозе. Любой кислый фрукт помогает организму расщеплять жиры и крахмалы и улучшает пищеварение, а несколько долек грейпфрута могут снизить калорийность основного приема пищи.

Еще один рекомендуемый фрукт — апельсин. Он низкокалорийный и помогает организму усваивать железо и укреплять иммунную систему благодаря витамину С. Апельсины удобно добавлять в воду, для вкуса можно также положить ломтик лимона.