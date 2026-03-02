Нутрициолог Чернобровкина призвала весной добавить в рацион продукты, богатые триптофаном

Весной организм человека требует особого внимания из-за изменения погодных условий и повышенной нагрузки на терморегуляцию и адаптацию. Нутрициолог Юлия Чернобровкина из центра отраслевой экспертизы «Пиканты» поделилась с NEWS.ru своими рекомендациями по правильному питанию в этот период.

Эксперт рекомендовала уделить внимание продуктам, богатым триптофаном и витаминами группы B. Они играют важную роль в синтезе серотонина и дофамина — гормонов, отвечающих за хорошее настроение и энергию.

«В весенний период важно сместить фокус на продукты, богатые триптофаном и витаминами группы В», — отметила Чернобровкина.

Кроме того, не стоит забывать о магнии, который помогает снизить уровень кортизола, и железе, необходимом для транспортировки кислорода. По словам нутрициолога, дефицит магния и железа ранней весной может вызвать апатию и слабость.

Особого внимания заслуживают томаты и продукты их переработки. Чернобровкина подчеркнула, что консервированная или термически обработанная мякоть томатов может быть более полезной, чем парниковые аналоги, лишенные вкуса и насыщенности.