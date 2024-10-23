Нумеролог Персидский назвал тройку и шестерку самыми счастливыми цифрами

Нумерологический анализ, учитывающий дату рождения, поможет определить, какие числа приносят удачу конкретному человеку. Однако существуют цифры, которые априори считаются самыми счастливыми. Об этом рассказал астролог и нумеролог Олег Персидский в беседе с « Москвой 24 ».

По его словам, к самым благоприятным относится тройка. Она является символом роста, расширения, общения, оптимизма и творчества.

«Кроме того, среди самых счастливых чисел — шестерка, которую считают числом гармонии, баланса, любви, семьи и домашнего очага», — добавил эксперт.

Он также обратил внимание на семерку, ассоциирующуюся с мудростью, духовностью, знаниями и интуицией. Связана с изобилием, успехом и богатством восьмерка, отметил специалист.