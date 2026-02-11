Нумеролог Гимадиева спрогнозировала, что в 2026 году Россия продемонстрирует мощный экономический рост

Цифровой медиум, эксперт в области нумерологии Гульназ Гимадиева поделилась с «ФедералПресс» своими прогнозами на 2026 год. Она рассказала, что мир столкнется с серьезными испытаниями, включая землетрясения и другие природные катастрофы, которые преимущественно затронут Европу и Азию.

Кроме того, по словам эксперта, мировая экономика претерпит значительные изменения. Доллар утратит свое влияние, а Россия продемонстрирует мощный экономический рост.

Также прогнозируется обострение конфликтов и нарастание напряжения между крупными державами, которое может привести к угрозам большой войны. Население Земли разделится на два лагеря: одни будут стремиться к разрушению старого порядка, а другие — к сохранению равновесия.

«Россия будет играть важную роль в изменении мира, помогая всему человечеству становиться лучше и мудрее», — подытожила цифровой медиум.

Также она отметила, что Россия укрепит свою экономику, сделает рубль сильнее и перейдет на экологически чистые виды энергии.