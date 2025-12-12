Нумеролог Белова рассказала, что Россию ждет спокойный 2026 год

В преддверии нового года люди ищут предзнаменования и прогнозы на будущее. Нумеролог и эксперт по славянской магии Евгения Белова в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась своими ожиданиями относительно 2026 года для России.

Несмотря на опасения по поводу новой пандемии и третьей мировой войны, Белова уверена, что серьезных потрясений не произойдет.

«Никаких пандемий не будет. Третьей мировой — тоже. Давить на нашу страну не позволят ни наше правительство, ни наш народ, Россия всегда будет суверенной, сильной и великой», — подчеркнула Белова.

По мнению эксперта, Россия выйдет из периода испытаний с честью и сосредоточит усилия на собственном развитии и установлении новых связей.

«2026-й — это год обновления и перестройки, в первую очередь сознания», — отметила Белова.

Символом 2026 года станет Огненная Лошадь, и, как рассказала эксперт, важно учесть ее предпочтения при подготовке новогоднего стола.