Новый туристический маршрут «Тропа героев тыла» открыли в Нижегородской области

Новый туристический маршрут «Тропа героев тыла» появился недалеко от села Хвощевка в Богородском округе Нижегородской области. Его посвятили людям, которые в годы Великой Отечественной войны трудились в глубоком тылу, помогая фронту, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Маршрут проходит по местам, где в 1941 году строился южный участок Горьковского рубежа обороны. Эти укрепления возводились осенью и зимой руками обычных жителей. Сегодня о тех событиях напоминают сохранившиеся фрагменты оборонительных сооружений, написало ИА «Время Н».