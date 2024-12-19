Новый центр протезирования заработал в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открыли межрегиональный центр высокотехнологичного протезирования, в котором помощь смогут получать участники спецоперации. Об этом телеканалу «Звезда» сообщила заместитель министра обороны Анна Цивилева.

Издание пишет, что первым пациентом центра стал Станислав Гущин, который полтора года назад в результате сброса с беспилотника получил серьезное ранение. Здесь мужчине поставят новый протез.

В центре пациенты смогут получать не только протезы, но и комплексное сопровождение под присмотром профессионалов. Центр станет пилотным проектом для внедрения подобных учреждений в других регионах России.