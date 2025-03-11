Новый центр помощи диким животным появится в Приморье

В Приморском крае начали строить новый центр для помощи диким зверям. Он появится рядом с селом Каймановка, недалеко от Уссурийска, сообщило ИА PrimaMedia .

Как рассказали в региональном министерстве лесного хозяйства и природных ресурсов, старый реабилитационный центр межрегиональной организации «Тигр», который находится в селе Алексеевка, не всегда может принять всех нуждающихся животных.

На новой территории уже построили административный блок, в котором сейчас проводят отделочные работы, добавил RT. Также готов каркас ветеринарного блока. Ежедневно на участок прибывают по шесть машин со стройматериалами.