Новый плейлист проекта «Лето в Подмосковье» появился в музыкальном приложении

Больше 100 композиций разных жанров, исполнителей и направлений собрали для жителей и гостей Московской области в популярном музыкальном сервисе. Это новый плейлист проекта «Лето в Подмосковье» .

В список вошли как современные исполнители, так и хиты 1990-х и 2000-х годов, как широко известные имена, так и недавние дебютанты. В течение пяти с половиной часов слушатели могут насладиться проникновенными балладами о любви или потанцевать под энергичные треки.

Среди тех, кого можно услышать в подборке, — Леонид Агутин и Анжелика Варум, Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова, Zivert, Мари Краймбрери, ANNA ASTI и многие другие.

«Надеемся, что плейлист станет отличным саундтреком для самого теплого и яркого времени года в Подмосковье», — подчеркнули авторы проекта.