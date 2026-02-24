Новый молодежный центр появится в Верх-Исетском районе Екатеринбурга

В Екатеринбурге готовится к строительству новый центр для молодежи. Как сообщил URA.RU глава управления молодежной политики мэрии Артем Николаев, учреждение появится в Верх-Исетском районе и будет заниматься реализацией городской молодежной политики.

«Новый центр появится в районе ВИЗа, подробнее рассказать пока не могу. Но отмечу, что внутри будут реализовывать молодежную политику», — сказал Николаев.

Он также уточнил, что ожидаемый охват посетителей нового центра составит более 5000 человек в год. По словам главы управления, новый кластер будет уступать по масштабам уже существующему центру «Салют».