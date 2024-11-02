Новый художественный выставочный зал открыли в Энергодаре

В Энергодаре появился новый выставочный зал, его деятельность останавливалась из-за начала специальной военной операции. Об этом сообщило «ФедералПресс» .

Зал открылся на городской набережной в здании павильона № 6. В день открытия посетители смогли познакомиться сразу с тремя экспозициями. Для них представили выставку кукол из фарфора, выставку о художнике М. Ю. Лермонтове, а также выставку «О Родине».

Директор выставочного зала Венера Афтентьева завила, что пространство будет активно развиваться. По ее словам, в Энергодаре много талантливых людей, которые помогу вдохнуть в него новую жизнь.