Новые заводы возведут в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Согласно Генплану и стратегии социально-экономического развития, в Колпинском районе Санкт-Петербурга запланировано строительство новых промышленных предприятий. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства, сообщил сайт Petrograd .

По информации Смольного, новые предприятия появятся на территории района. На совещании обсуждалась модернизация промышленной площадки «Металлострой».

Сейчас в Колпино работают семь производственных зон. Вскоре их станет больше. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что развитие современных отраслей промышленности — одно из ключевых направлений стратегии развития Санкт-Петербурга.