Новые тарифы. Кто будет платить за электричество больше

Рост тарифов на электроэнергию коснется большинство регионов России, но не всех. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.

Он напомнил, что с 1 января 2025 года в России вводят три диапазона потребления электроэнергии. К первому отнесут тех, кто потребляет до 3900 киловатт-час в месяц. Цена для них будет составлять шесть рублей за киловатт-час (рост на 12%).

Вторую позицию займут россияне, которые расходуют за один месяц от 3900 до 6000 киловатт-час. Они будут платить не ниже экономически обоснованного показателя.

Третий диапазон затронет категории населения, которые тратят в месяц более 6000 киловатт. Для них тариф на электроэнергию установят как у коммерческих потребителей при низком уровне напряжения.

Овсянин также отметил, что с июля тарифы проиндексируют в среднем на 12%. Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за киловатт-час.

Ранее в Госдуме предупредили о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Россияне почувствуют повышение цен в платежах за газ, электричество, воду и отопление в июле 2025 года.