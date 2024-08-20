Новые станции метро откроются в Нижнем Новгороде в конце 2025 года

Представители МКУ «ГУММиД» в беседе с изданием pravda-nn.ru рассказали, что новые станции метро в Нижнем Новгороде планируется открыть в конце 2025 года.

Горнопроходческие работы на площади Сенной начнутся в четвертом квартале этого года. Сейчас специалисты проводят сборку водонепроницаемой отделки из высокоточных железобетонных блоков.

На площади Свободы рабочие завершают подготовительный этап по перекладке инженерных сетей, а на стройплощадке метро на Белинского готовят котлован под вентиляционную шахту.

Стоимость работ на станциях метро «Сенная» и «Площадь Свободы» составляет более 35 миллиардов рублей.