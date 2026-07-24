Новые скамейки и газон появятся в Екатерининском сквере Москвы в рамках благоустройства

Екатерининский сквер в Мещанском районе столицы приведут в порядок в этом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Его слова привел сайт «Москва.ру» .

Как отметил Бирюков, важно сделать популярную у горожан территорию более функциональной и современной. Существующую планировку сквера решено сохранить.

В ходе работ специалисты обновят покрытие дорожек на главной и второстепенных аллеях, а также приведут в порядок территорию возле памятника «Воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом».

На всей территории будет разбит новый газон. Для отдыхающих установят новые скамейки, которые будут сочетаться с чугунными ограждениями.

Кроме того, благоустройство ждет парк имени Артема Боровика на юге столицы. Там отремонтируют существующий мемориал и построят новый. Гости парка смогут увидеть инсталляцию «Печатный след» с цитатами журналиста.