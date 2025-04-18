Новые пляжи обустроят в городах и районах Южного Урала

В 2025 году в муниципалитетах Челябинской области оборудуют новые зоны отдыха у воды. Об этом сообщило ИА URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства общественной безопасности.

Как уточнили в ведомстве, современные места для досуга появятся в Миассе, Снежинске, Троицке, Кыштыме, а также Еткульском, Каслинском, Карталинском, Нагайбакском, Красноармейском и Кунашакском районах.

Программа благоустройства коснётся и города Карабаш, где создадут пляж, велодорожки и прогулочные зоны. Это будет сочетаться с федеральными проектами преображения береговой линии, передает RT.