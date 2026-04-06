«Новые люди» предложили создать на «Госуслугах» карту по статистике укусов клещей

Депутаты от партии «Новые люди» предложили создать на портале «Госуслуги» интерактивную карту с данными о статистике укусов клещей по регионам. Об этом сообщил Life.ru .

Авторы инициативы хотят объединить разрозненную информацию в единый цифровой сервис. Они обратились с этой идеей к министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Сейчас сведения об укусах клещей, опасных территориях и мерах профилактики размещены на разных ресурсах. Гражданам приходится искать информацию в разных источниках, что усложняет оценку рисков, особенно в период активного отдыха на природе.

На «Госуслугах» может появиться удобная карта, где будут отражены данные по регионам и, возможно, по отдельным муниципалитетам. На ней планируется отображать статистику обращений, уровень риска и перечень эндемичных зон.