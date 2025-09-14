Новые камеры фиксации нарушений появятся на дорогах Татарстана

В Татарстане расширяют систему видеонаблюдения на автодорогах. Из регионального бюджета выделили 309,2 миллиона рублей на установку 75 современных комплексов наблюдения, предназначенных для выявления нарушений ПДД, сообщил сайт Inkazan .

Среди целей установки — фиксация проезда на красный свет, несоблюдение разметки и превышения скоростного режима. Новый комплекс включает три вида оборудования: комплексы для пешеходных переходов, пункты видеоконтроля на железнодорожных переездах и мобильные устройства для замера скорости автомобилей в движении.

Работы начнутся в ближайшее время и охватят важные направления внутри региона, включая магистрали федерального значения и железнодорожные пути.

Установка камер предусмотрена в рамках повышения уровня дорожной безопасности и сокращения количества ДТП. Предполагается, что нововведения позволят сделать передвижение водителей и пешеходов комфортнее и безопаснее.

Всего же камеры разместят на 158 участках трасс, включая крупные города республики. Завершение работ запланировано на конец текущего года.