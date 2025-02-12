Новую лабораторию запустили в Крыму для повышения качества сельхозпродукции

Обновленную лабораторию, облегчающую работу фермам, запустили в Крыму в Азово-Черноморском филиале «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса». Об этом сообщает телеканал «Крым 24».
Лаборатория позволит проверять культуры на содержание гербицидов и пестицидов, а также проводить гербологические, энтомологические и другие исследования. В результате ожидается повышение качества выращиваемой на полуострове сельскохозяйственной продукции и ввозимых импортных товаров.
Раньше товары для анализов передавали на материк, что требовало дополнительных затрат и занимало много времени.
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