Новую лабораторию запустили в Крыму для повышения качества сельхозпродукции

Обновленную лабораторию, облегчающую работу фермам, запустили в Крыму в Азово-Черноморском филиале «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса». Об этом сообщает телеканал «Крым 24» .

Лаборатория позволит проверять культуры на содержание гербицидов и пестицидов, а также проводить гербологические, энтомологические и другие исследования. В результате ожидается повышение качества выращиваемой на полуострове сельскохозяйственной продукции и ввозимых импортных товаров.

Раньше товары для анализов передавали на материк, что требовало дополнительных затрат и занимало много времени.