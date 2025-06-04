Новую биометрическую систему представили на ЦИПР в Нижнем Новгороде

Инновационную биометрическую технологию презентовали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Система использует инфракрасную камеру для сканирования вен ладони. Об этом рассказала директор по продажам компании BioSmart Ольга Кочерова в беседе с сайтом «Время Н» .

«В устройстве есть инфракрасная камера — она подсвечивает ладонь. Получаем рисунок, он попадает в матрицу — затем его преобразуют в математический шаблон, который присваивают определенному человеку», — объяснила специалист.

Эта технология внедряется для контроля доступа, подобные решения уже используются, например, в нижегородском аэропорту.