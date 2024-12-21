«Новогодняя сказка в Русском музее» пройдет в Корпусе Бенуа

22 декабря в Корпусе Бенуа состоится мероприятие под названием «Новогодняя сказка в Русском музее». В программе — сразу два события. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Для маленьких гостей Русского музея подготовили музыкальный спектакль «Золушка» от театра «Арт». После спектакля дети встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также получат подарки.

Взрослые посетители смогут посетить грандиозную выставку Виктора Васнецова, которая приурочена к 175-летию со дня рождения художника.