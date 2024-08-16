Новое общественное пространство построят на проспекте Добролюбова в Петербурге

На проспекте Добролюбова в Петербурге, помимо строительства квартала для служителей Фемиды, планируют возвести общественное пространство с парковой зоной. Об этом рассказал «Петербургский дневник».

Как написало СМИ, власти продлили строительные работы еще на четыре года. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2028-го.

Проект также предполагает строительство подземной автостоянки.

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