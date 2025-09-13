Новгородская область подтвердила статус динамично развивающегося региона Северо-Запада

По результатам первых восьми месяцев 2025 года Новгородская область вновь доказала звание одного из самых прогрессивных субъектов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщил MK.Ru .

Несмотря на смену руководства весной, были не только продолжены существующие инициативы, но и начаты новые под руководством нового главы Александра Дронова.

Так, значимых успехов достигли культурные институты области: открылся филиал Политехнического музея; новгородский Малый театр получил признание, попав в «Золотой фонд» театральной сцены России; хор под управлением Юрия Никифорова был удостоен Президентской медали. Масштабные региональные мероприятия, такие как фестивали «Новое движение», «Открытое искусство» и «Новгородское лето», посетили сотни тысяч зрителей, добавили «Государственные новости».