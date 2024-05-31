«Новая Хакасия»: при появлении апатии стоит посетить психотерапевта

Ежегодно число пациентов психотерапевтов только растет. Обратиться к специалисту стоит при появлении чувства подавленности и апатии, сообщил сайт «Новая Хакасия».

Отмечается, что также поводом задуматься станут проблемы со сном. В среднем взрослый человек должен спать по семь-девять часов. Кроме того, пойти к психотерапевту рекомендуется при потере интереса к жизни и изменении аппетита, сообщил сайт bel.ru.

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