Нотариус Рыков предупредил о риске потерять имущество из-за доверенности

Нотариус Иван Рыков в беседе с RT предупредил о рисках, связанных с выдачей доверенностей. Не всегда можно обойтись без такого документа, но при оформлении важно учитывать нюансы.

По словам эксперта, избыточные полномочия далеко не всегда идут на пользу. Существует немало примеров, когда излишне широкая доверенность становилась причиной утраты имущества, отметил специалист.

«В доверенности нужно четко прописать, кому и на какие действия она выдается. Например, на оформление банковской карты или на сдачу в аренду квартиры», — подчеркнул нотариус.

Он также добавил, что, хотя закон не ограничивает срок действия доверенности, в целях безопасности не стоит выдавать документ на длительный период.