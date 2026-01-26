Нотариус Рыков предупредил о рисках, связанных с онлайн-сделками по продаже жилья

Нотариус Иван Рыков в беседе с агентством «Прайм» предупредил о рисках, связанных с онлайн-сделками по продаже жилья.

По словам специалиста, главная проблема таких сделок — невозможность определить реальную волю участников договора. Покупатель может не заметить, что продавец растерян или действует под давлением, написали «Известия».

Нередко люди становятся жертвами недобросовестных посредников или родственников, а также сами не до конца понимают последствия сделки из-за недостаточной правовой и цифровой грамотности.

«В практике нотариусов много случаев, когда отказывали в удостоверении сделки, если продавец сомневается или находится под давлением, например, родственников», — отметил Рыков.

Безопасной альтернативой онлайн-сделкам остаются дистанционные сделки с участием двух и более нотариусов через защищенную видеосвязь. Стороны подписывают документы на цифровых планшетах нотариусов, а удостоверение проводится квалифицированной электронной подписью, что придает договору юридическую силу.