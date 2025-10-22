Нотариус Образцова сообщила о влиянии знания языка на совершение сделки с недвижимостью иностранцем

Нотариус Елена Образцова в беседе с RT сообщила, что при удостоверении любого договора необходимо убедиться в понимании сторонами его сути и правовых последствий.

Как пояснила специалист, если участник сделки недостаточно хорошо владеет русским языком, ему откажут в совершении действия и предложат прийти с профессиональным переводчиком.

«Будет запрашиваться диплом или иной документ, подтверждающий знание языка», — отметила эксперт.

По ее словам, переводчик станет передавать иностранцу все, что обсуждается во время удостоверения сделки: разъяснения нотариуса и слова второй стороны.