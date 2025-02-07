Нотариус Ништ заявила, что выступает против устной формы завещания
Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила на законодательном уровне закрепить возможность устных завещаний. В беседе с ИА НСН инициативу прокомментировала нотариус, член правления Московской городской нотариальной палаты Зинаида Ништ.
Специалист выразила категорическое несогласие с соответствующей идеей.
«Сам институт завещания — достаточно сложная вещь: если у людей появилось имущество, возникают и сложные взаимоотношения. Даже при визите к нотариусу люди не всегда понимают, что и как надо делать», — отметила эксперт.
По ее словам, реализация таких мер приведет к увеличению нагрузки на суды, возникновению споров и конфликтов между наследниками, а также создаст сомнения относительно подлинности документа и добровольности его составления.