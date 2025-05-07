Нотариус Лисакова: в брачном договоре можно указать, кому принадлежит машина или квартира

По закону договор регулирует только имущественные вопросы, но пары часто хотят включить в документ неимущественные пункты. Например, просят прописать санкции за измену или обязательство партнера всегда слушаться их. Нотариус ответила на все эти просьбы отказом, написало ИА «Время Н».

«Нет», — заверила специалист.

Брачный договор устанавливает режим собственности на имущество и долги супругов. В нем можно указать, кому принадлежит машина, дача или квартира. Также в документе можно учесть вопросы семейных расходов и содержания супруга.