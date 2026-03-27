Нотариус Гафуров подчеркнул, что российское законодательство допускает использование электронной переписки в суде

В современных судебных разбирательствах, включая споры по недвижимости, все чаще ключевыми доказательствами становятся переписка в мессенджерах и электронные письма. Нотариус города Москвы и эксперт по работе с корпоративными юристами и инвесторами Ярослав Гафуров в интервью «Известиям» объяснил, какие требования предъявляются к таким материалам и почему важно своевременно их заверять.

Гафуров подчеркнул, что российское процессуальное законодательство допускает использование электронной переписки в суде. Однако для признания таких материалов доказательствами необходимо подтвердить источник информации, способ ее получения и неизменность содержания. «Сделать это можно только через нотариальный протокол. Без него скриншоты и распечатки суды, как правило, не принимают», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул важность своевременного обращения к нотариусу. Если переписка уже удалена или изменена, зафиксировать ее юридически становится невозможно. Для составления протокола необходимо предоставить диалог полностью, чтобы был понятен контекст.

Эксперт рекомендует вести деловую переписку максимально идентифицируемо, с указанием имен, контактов и других данных сторон. Это особенно важно при обсуждении сделок с недвижимостью, где следует фиксировать существенные условия, включая объект, цену, сроки и порядок расчетов.