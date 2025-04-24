Нотариус Быстров: покупка недвижимости за наличные связана с серьезными рисками

Президент нотариальной палаты Ленинградской области Николай Быстров поделился рекомендациями о безопасных способах расчета при сделках с жильем. Покупка недвижимости за наличные связана с серьезными рисками, заявил эксперт в беседе с RT .

По его словам, одна из опасностей — ситуация, когда документы подписаны, но право собственности еще не перешло к покупателю.

«Покупатель в этой ситуации не защищен — он уже отдал деньги, но взамен пока ничего не получил», — пояснил специалист.

Он добавил, что можно использовать публичный депозитный счет нотариуса. Покупатель зачисляет средства онлайн, и после регистрации перехода права собственности нотариус направляет банку распоряжение о перечислении средств продавцу. Деньги защищены и от риска банкротства банка, поскольку не включаются в конкурсную массу.