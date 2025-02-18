Ночные морозы до -30 градусов накроют Курганскую область

В четверг, 20 февраля, территорию Курганской области накроют ночные морозы до -30 градусов. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По информации синоптиков, дневная температура воздуха опустится до -9…-14 градусов. В ночь на 19 февраля столбики термометров упадут до -28 градусов, отмечает RT. В эти дни будет дуть неустойчивый и слабый ветер, осадков не ожидается.