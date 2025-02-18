Ночные морозы до -30 градусов накроют Курганскую область

В четверг, 20 февраля, территорию Курганской области накроют ночные морозы до -30 градусов. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
По информации синоптиков, дневная температура воздуха опустится до -9…-14 градусов. В ночь на 19 февраля столбики термометров упадут до -28 градусов, отмечает RT. В эти дни будет дуть неустойчивый и слабый ветер, осадков не ожидается.
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 18 февраля
Путин ввел новые выплаты для утративших имущество жителей Курской области
«Мина замедленного действия». Путин отдал жесткое поручение по мазуту в Черном море
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
Вэнс заявил, что Европе больше всего угрожает не Россия
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте