Ночной забег Monahi night trail состоится в Челябинске 13 декабря

Ночной беговой марафон Monahi night trail пройдет в челябинском парке Гагарина 13 декабря. Об этом сообщил « Курс дела » со ссылкой на данные местной администрации.

Участники смогут выбрать дистанцию «Полярная звезда» длиной пять километров либо «Млечный путь» протяженностью 10 километров. Старт мероприятия запланирован на 21:00. Маршрут начинается и заканчивается в самом парке, пролегая по пешеходным дорожкам и тропинкам.

Хотя подобные соревнования с использованием фонарей уже стали регулярными в крупных городах России, в Челябинске подобное мероприятие проводится впервые.