Ночной забег Monahi night trail состоится в Челябинске 13 декабря

Ночной беговой марафон Monahi night trail пройдет в челябинском парке Гагарина 13 декабря. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на данные местной администрации.
Участники смогут выбрать дистанцию «Полярная звезда» длиной пять километров либо «Млечный путь» протяженностью 10 километров. Старт мероприятия запланирован на 21:00. Маршрут начинается и заканчивается в самом парке, пролегая по пешеходным дорожкам и тропинкам.
Хотя подобные соревнования с использованием фонарей уже стали регулярными в крупных городах России, в Челябинске подобное мероприятие проводится впервые.
