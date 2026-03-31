НЛП-тренер Суханова заявила, что обесценивание переживаний клиента выдает некомпетентного психолога

Психолог и НЛП-тренер Дарья Суханова рассказала «Газете.Ru» , как не ошибиться в выборе специалиста. По ее словам, плохой психолог — это не всегда человек без образования, часто это специалист с нарушенной профессиональной позицией.

Эксперт поделилась несколькими признаками, указывающими на непрофессионализм психолога. Среди них — категоричность и готовые ответы на все вопросы. Психологическая работа редко строится на универсальных рецептах, отметила Суханова. Если специалист быстро объясняет, в чем проблема, и дает директивные советы, это повод насторожиться.

Еще один тревожный признак — обесценивание переживаний клиента. Фразы вроде «это ерунда», «у других проблемы хуже» демонстрируют непонимание природы психологических процессов. Задача психолога — помочь человеку разобраться в своих чувствах, а не умалять страдания.

На некомпетентность также указывает нарушение личных границ. Это может проявляться по-разному: психолог слишком подробно рассказывает о своей жизни, навязывает собственные ценности, осуждает решения клиента или пытается выстроить дружеские отношения вне терапии.

Следующий признак плохого психолога включает обещания быстрых и гарантированных результатов. Психологическая работа — это процесс, который требует времени и активного участия клиента. Когда специалист обещает избавить от тревоги за три сеанса, это чаще маркетинговая формулировка, а не реалистичная оценка работы.

Последний сигнал — утверждение, что существует один единственно правильный метод терапии. Профессиональное сообщество признает разнообразие подходов, и ни один из них не подходит абсолютно всем людям и ситуациям.

Выбор психолога во многом связан с ощущением безопасности и уважения. Важно обращать внимание не только на дипломы и сертификаты, но и на то, как специалист выстраивает диалог и реагирует на ваши чувства, заключила Суханова.