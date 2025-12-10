Нижний Новгород увеличит количество хоккейных коробок зимой до 67

В зимний сезон в Нижнем Новгороде будет доступно 67 хоккейных коробок, что значительно больше по сравнению с прошлым годом, когда их было 42. Эта информация появилась в ходе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству городской думы, сообщил сайт pravda-nn.ru .

После присоединения Кстова общее количество городских хоккейных площадок увеличилось. Из них восемь будут адаптированы для игры в зимний футбол.

Хоккейные коробки будут открыты с начала декабря до 1 марта 2026 года. Заливку планируется завершить до конца текущего месяца, хотя сроки могут быть скорректированы из-за переменчивой погоды.