Нижний Новгород проведет фестиваль гастрономической реконструкции

На Миллионке (улица Кожевенная) в Нижнем Новгороде 12 июля пройдет фестиваль гастрономической реконструкции. Об этом написало ИА «Время Н» .

За основу фестиваля взяты уникальные записи иностранных путешественников — Александра Дюма, Теофиля Готье, Льюиса Кэрролла и других. Эти авторы посещали Нижний Новгород и описывали местные гастрономические традиции в своих трудах.

Фестиваль порадует разнообразными активностями: исторической реконструкцией и фотозонами. Кроме того, в программе мастер-классы в арт-пространствах, ярмарка местных продуктов и сувениров, а также экскурсии и увлекательные рассказы о жизни города. Гости смогут попробовать традиционные сбитни, понаблюдать за мужскими состязаниями на ловкость, сабражем и фехтованием.

В исторических ресторанах и барах будут представлены специальные тематические меню, которые передадут атмосферу той эпохи.