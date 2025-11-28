Нижегородцев предупредили о пасмурных выходных

В ближайшие выходные, 29–30 ноября, Нижний Новгород окажется во власти сырой и прохладной погоды. Столбик термометра не поднимется выше нуля градусов. Об том сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».

По данным синоптиков, оба дня ожидаются пасмурными, без солнца и с вероятностью небольших осадков. Ветер преимущественно слабый, днем возможны кратковременные дожди.

Резких температурных скачков не прогнозируют, максимальная дневная температура составит +2 градуса. Вечером в воскресенье снова возможен небольшой дождь.

Такой мягкий ноябрь удивляет метеорологов: по оценкам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха превышает норму сразу на шесть градусов.