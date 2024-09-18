Нижегородским производителям БПЛА снизят налоги

В Нижегородской области собираются снизить налоговые ставки для компаний, занимающихся производством беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщил сайт niann.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Министерство промышленности и торговли Нижегородской области под руководством губернатора Глеба Никитина разработало проект законодательных изменений.

Законопроект рассмотрли и одобрили на заседании комитета Заксобрания, отвечающего за экономику, промышленность, поддержку предпринимательства и торговлю. Инициативу представил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

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